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Дмитрий Царенко получил семь лет колонии за хищение около 15 млн рублей

Дмитрий Царенко получил семь лет колонии за хищение около 15 млн рублей

Бывший концертный директор Олега Газманова Дмитрий Царенко предстал перед судом. Его признали виновным в хищении около 15 миллионов рублей.

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