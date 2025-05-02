Трамп заявил о "триллионах долларов" в украинских недрах: факт или вымысел?

Дональд Трамп утверждает, что украинские полезные ископаемые стоят триллионы долларов. The Washington Post отмечает, что его заявления основываются на устаревших данных, а реальные ресурсы страны до конца не изучены.
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