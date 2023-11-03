В Австралии женщина остановила готовившийся к взлёту самолет

Сотрудники австралийской полиции задержала женщину, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу. Женщине каким-то образом удалось миновать сотрудников службы безопасности аэропорта и подбежать к воздушному судну.
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