Министерство обороны РФ сообщило о массовой атаке украинских беспилотников прошлой ночью

Средствами ПВО уничтожены и перехвачены 17 БПЛА самолетного типа Министерство обороны России сообщило о ночной атаке Украины на объекты на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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