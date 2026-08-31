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Царьград

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Трамп предложил Венесуэле самой решить вопрос с выходом из ОПЕК

Трамп предложил Венесуэле самой решить вопрос с выходом из ОПЕК

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможный выход Венесуэлы из ОПЕК. В понедельник он заявил, что решение об этом должны принять сами венесуэльские власти, подчеркнув, что это исключительно их выбор.

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