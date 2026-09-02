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Минобороны сообщило об атаке на Орловскую область

Минобороны сообщило об атаке на Орловскую область

В ночь с 1 на 2 сентября в Орловская область снова попала под прицел ВСУ. Регион оказался в ежедневной утренней сводке Минобороны.

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