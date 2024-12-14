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Депутаты удивились копеечным субсидиям на охрану животных в Орловской области

Депутаты удивились копеечным субсидиям на охрану животных в Орловской области

В Орловской области на охрану объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов) в 2025 году предусмотрена субвенция около 40 тысяч рублей, а на биоресурсы и организацию рыболовства — 20,1 тысячи рублей.

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