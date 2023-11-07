Экс-глава ОКР Жуков обвинил МОК в нарушении олимпийской хартии

Александр Жуков, бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР), высказал свое мнение по поводу регистрации апелляции ОКР на отстранение Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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