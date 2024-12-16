Врач рассказал русским, как без труда снизить риски деменции

Самарский психиатр Шейфер напомнил о важности тренировки мозгаГлавный внештатный специалист по психиатрии министерства здравоохранения Самарской области Михаил Шейфер дал советы, которые помогут предотвратить развитие деменции и болезни Альцгеймера.
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