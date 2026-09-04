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Газета.ру

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Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензии на выпуск ракет Patriot

Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензии на выпуск ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп разместил ссылку на статью из Washington Post, в которой рассматривается возможность предоставления Украине лицензии на производство собственных ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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