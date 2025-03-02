Сийярто обвинил ЕК в нарушении двух гарантий энергобезопасности Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором обвинил Еврокомиссию в нарушении двух гарантий энергетической безопасности Будапешта.
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