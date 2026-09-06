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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о Параде в матче с «Динамо»: «Его вообще откуда привезли? Не понимаю, как его приволочь можно при такой игре. Касерес над ним издевался»

Бывший полузащитник «Зенита»  Владислав Радимов раскритиковал игру защитника « Спартака »  Виктора Парады в матче с « Динамо » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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