«Безумный Камо»: почему так назвали знаменитого революционера

После смерти имя каждого знаменитого человека обрастает легендами. В Советском Союзе имена героев революции бронзовели, при этом многие необычные моменты из их жизни оставались за кадром.
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