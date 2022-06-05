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Слово о Евфросинии.

Слово о Евфросинии.

Накануне дня памяти Святой Преподобной Евфросинии Полоцкой, который отмечается 5 июня, в городской библиотеке № 8 имени Евфросинии Полоцкой для детей школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием ´Дружба´ ГУО ´Средняя школа № 26 г.

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