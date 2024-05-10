Книгу Сорокина «Наследие» проверяют на детскую порнографию

Правоохранительные органы начали доследственную проверку романа Владимира Сорокина «Наследие». В произведении нашли описание постельных сцен с несовершеннолетними, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.
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