Немецкий дипломат предрек конец НАТО как трансатлантического альянса

НАТО может не сохраниться как трансатлантический альянс безопасности, заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер 10 сентября еженедельной газете Die Zeit.
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