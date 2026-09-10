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Немецкий дипломат предрек конец НАТО как трансатлантического альянса

Немецкий дипломат предрек конец НАТО как трансатлантического альянса

НАТО может не сохраниться как трансатлантический альянс безопасности, заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер 10 сентября еженедельной газете Die Zeit.

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