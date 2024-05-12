Эдриан Ньюи завершит карьеру в Формуле 1? Хельмут Марко ответил

Эдриан Ньюи завершит карьеру в Формуле 1? Хельмут Марко ответилGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что решение Эдриана Ньюи уйти из чемпионской команды Формулы 1 не стало для него и коллектива сюрпризом.