Эдриан Ньюи завершит карьеру в Формуле 1? Хельмут Марко ответил

Эдриан Ньюи завершит карьеру в Формуле 1? Хельмут Марко ответилGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что решение Эдриана Ньюи уйти из чемпионской команды Формулы 1 не стало для него и коллектива сюрпризом.
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