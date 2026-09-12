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The Eurasia Daily news agency

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The Ministry of Defense told about a massive night strike on military targets on Ukraine

The Ministry of Defense told about a massive night strike on military targets on Ukraine

The Ministry of Defense of the Russian Federation stated that last night our military continued to launch retaliatory group strikes on the facilities of the Ukrainian military-industrial complex, as well as on the port infrastructure.

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