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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Динамо» Махачкала Алибеков про 0:1 с «Пари НН»: «Не знаю, где судья нашел пенальти. Я подставил команду удалением, но почему сопернику не дают желтую, раз мы оба столкнулись?»

Защитник махачкалинцев был удален на 60-й минуте матча 3-го тура Мир РПЛ (0:1) после второй желтой карточки за фол на Зе Турбо.

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