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Сейчас самое время говорить о возможных катастрофических последствиях ядерной войны для нашей планеты

Сейчас самое время говорить о возможных катастрофических последствиях ядерной войны для нашей планеты

В связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине на Западе вновь всерьёз заговорили об опасности развязывания Третьей Мировой войны, которая, с большой долей вероятности, будет ядерной.

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