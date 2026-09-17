UK Energy Bills Could Jump 25-30% From January as Gas Prices Soar

The UK household energy bills could jump by between 25% and 30% in the first quarter of 2027 amid surging natural gas prices as the Middle East crisis drags on, analysts say, warning that the government may have to spend more money on measures to ease the cost-of-living crisis.
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