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«А теперь заткните уши, украинцы» – Ходорковский вынес приговор Киеву от имени Запада. Вам это не понравится

«А теперь заткните уши, украинцы» – Ходорковский вынес приговор Киеву от имени Запада. Вам это не понравится

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский считает, что Украина уже проиграла «войну». Об этом он заявил на конференции «Россия и Запад: что поставлено на карту» в Берлине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Natalija Osminina
А три в одном не может быть?
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