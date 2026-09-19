Пилот Сытник сказал, что ждет посадившего в поле самолет Белова после суда

Пилот Сергей Белов, посадивший пассажирский самолет в пшеничное поле под Новосибирском в 2023 году, вряд ли сможет полноценно вернуться к карьере летчика.
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