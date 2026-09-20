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Щербакова и Гончаров об участии в Мемориале Тена: «Стараемся не забивать голову волнением, есть приятное предвкушение с легким флером недоверия»

Фигуристы Анна Щербакова и  Егор Гончаров  высказались об участии в Мемориале Дениса Тена в Казахстане.

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