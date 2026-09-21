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Царьград

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Врач Вергасов объяснил правила разобщения детей при вакцинации

Врач Вергасов объяснил правила разобщения детей при вакцинации

Дамир Вергасов, врач-педиатр, рассказал о медицинских мерах при применении живой полиовакцины. В случае вакцинации детей в группе непривитые могут быть изолированы на 60 дней.

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