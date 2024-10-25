Кредитное плечо на фьючерсе ETH быстро растет и может привести к шортосквизу

Рынок фьючерсов ETH демонстрирует признаки перегрева, отмеченного аналитиками CryptoQuant. Коэффициент оценки левериджа (ELR) - торгового плеча на деривативы альткоина значительно вырос в последние месяцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии