Энтузиасты публикуют атмосферные скриншоты интерьеров фанатских ремейков O...

Энтузиасты публикуют атмосферные скриншоты интерьеров фанатских ремейков Oblivion и MorrowindТалантливая команда фанатов серии The Elder Scrolls от Bethesda Softworks продолжает работу над улучшенными версиями культовых ролевых игр: The Elder Scrolls 4: Oblivion и The Elder Scrolls 3: Morrowind.