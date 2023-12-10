Боец UFC Махачев посоветовал Царукяну подрасти

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев ответил на YouTube-канале “Ушатайка” о возможности боя с россиянином Арманом Царукяном, посоветовав ему потренироваться и подрасти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии