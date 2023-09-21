Вирусолог Нетесов рассказал, почему люди стали чаще болеть ковидом и ОРВИ

Сергей Верясов

Не хрен вешать лапшу на уши, ни какой масочный режим и социальная дистанция не соблюдались, нужно совсем не знать россиян, чтобы надеяться на их дисциплинированность. Причина роста заболеваемости в полной деградации системы оказания медицинских услуг, низкий уровень образования нынешних медиков, а так же лобби барыг от фармацевтики и убийство иммунитета современными лекарствами, ну и немаловажно изменение образа жизни, сдвинувшегося в сторону малоподвижности и неправильного питания, да и стресс вносит свой негативный вклад.