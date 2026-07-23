Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 506 подписчиков

Россия переходит на «комплексный подход» уничтожения киевского режима

Россия переходит на «комплексный подход» уничтожения киевского режима

Недавно я писал о том, что нам необходимо усилить работу по Киеву и окрестностям, по портам и предприятиям в тылу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чак
А что мешало это делать раньше?
Ответить
1 м.
Елена Рудых
Почему эти удары не наносили раньше. Почему ждали 4 года? Давали им фору подготовится?! Дронов и ракет больше наклепать? Предатели во власти у нас сидят.
Ответить
1 м.
ирина Рудакова
Всю западную украину пора стереть с лица земли. Там одни нацисты. А ещё надо бить по центрам принятия решений. Но это не случится потому как политических решений принять некому. Трус!  Да, это возможно война. А возможно и нет. Как Иран и США. Пример надо брать с этого мужественного народа. Лупят во всем базам америкосов и дерутся не в шутку. Потому и такое сплочение в обществе. А у нас одни крысы. Которые сразу побегут. А может и пусть бегут? К лучшему для страны
Ответить
1 м.