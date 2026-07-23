Россия переходит на «комплексный подход» уничтожения киевского режима

ирина Рудакова

Всю западную украину пора стереть с лица земли. Там одни нацисты. А ещё надо бить по центрам принятия решений. Но это не случится потому как политических решений принять некому. Трус! Да, это возможно война. А возможно и нет. Как Иран и США. Пример надо брать с этого мужественного народа. Лупят во всем базам америкосов и дерутся не в шутку. Потому и такое сплочение в обществе. А у нас одни крысы. Которые сразу побегут. А может и пусть бегут? К лучшему для страны