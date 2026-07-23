Недавно я писал о том, что нам необходимо усилить работу по Киеву и окрестностям, по портам и предприятиям в тылу.
Россия переходит на «комплексный подход» уничтожения киевского режима
Комментарии
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ч
чак
А что мешало это делать раньше?
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1 м.
Елена Рудых
Почему эти удары не наносили раньше. Почему ждали 4 года? Давали им фору подготовится?! Дронов и ракет больше наклепать? Предатели во власти у нас сидят.
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1 м.
ирина Рудакова
Всю западную украину пора стереть с лица земли. Там одни нацисты. А ещё надо бить по центрам принятия решений. Но это не случится потому как политических решений принять некому. Трус! Да, это возможно война. А возможно и нет. Как Иран и США. Пример надо брать с этого мужественного народа. Лупят во всем базам америкосов и дерутся не в шутку. Потому и такое сплочение в обществе. А у нас одни крысы. Которые сразу побегут. А может и пусть бегут? К лучшему для страны
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1 м.
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