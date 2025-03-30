ЛДПР продолжает борьбу

ЛДПР — партия русских людей 35 лет назад наша партия взломала лед однопартийной системы и монополию Коммунистической партии на власть, стала первой негосударственной, подлинно народной политической силой.
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