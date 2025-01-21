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«На новое денег нет»: продажи подержанных машин установили новый рекорд. Что будет с ценами в 2025 году?

«На новое денег нет»: продажи подержанных машин установили новый рекорд. Что будет с ценами в 2025 году?

Сколько всего продали Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году суммарные продажи автомобилей с пробегом в России превысили 6,037 млн экземпляров, что на 6% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем за последние 10 лет.

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