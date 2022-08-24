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В Прибайкалье в отношении обвиняемых в контрабанде древесины возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем

«Следователем Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте в отношении лиц, обвиняемых в контрабанде леса, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.

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