В Прибайкалье в отношении обвиняемых в контрабанде древесины возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем

«Следователем Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте в отношении лиц, обвиняемых в контрабанде леса, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.
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