Президент Украины рассказал очередную сказку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Зеленский заявил, что крымчане с радостью встретят ВСУ и даже будут помогать выгонять российские войска, которые покинут остров без сопротивления.
Президент Украины рассказал очередную сказку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Зеленский заявил, что крымчане с радостью встретят ВСУ и даже будут помогать выгонять российские войска, которые покинут остров без сопротивления.
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