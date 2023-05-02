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Зеленский уверяет, что крымчане помогут ВСУ занять полуостров

Зеленский уверяет, что крымчане помогут ВСУ занять полуостров

Президент Украины рассказал очередную сказку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Зеленский заявил, что крымчане с радостью встретят ВСУ и даже будут помогать выгонять российские войска, которые покинут остров без сопротивления.

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