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Россиянам рассказали, какие риски несет собеседование с ИИ

Россиянам рассказали, какие риски несет собеседование с ИИ

Эксперт Анна Горбушина в беседе с «Газетой.Ru» предупредила о том, что перед собеседованием с искусственным интеллектом (ИИ) кандидатам стоит проверить владельца платформы и условия обработки персональных данных.

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