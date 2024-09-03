Пять табу СССР, которые кажутся абсурдными сегодня Ольга ВайленкоВ советскую эпоху, когда идеалы и общественные нормы имели огромное значение, жизнь женщин была наполнена строгими правилами и невидимыми рамками.
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