Задержанный на таможне Белоруссии водитель заявил, что не знал о взрывчатке

Модест

Ну там из контекста читается, что дядька покупал себе по дешёвке фургон, почти переделанный в автодом. Он мог и не догадываться о начинке, замаскированной под утеплитель и антишумку. А после пересечения границы ему бы сделали предложение, от которого невозможно отказаться, вплоть до вентиляции черепа. Человек повёлся на выгоду и попал. Хотя возможны варианты. У людей на границе из ануса бриллианты и наркоту вытаскивают, а тут более полутонны пластита. Врял ли этот чел действительно догадывался, с чем имеет дело.