Водитель микроавтобуса, в котором находилось более полутонны взрывчатки, обнаруженной на польско-белорусской границе, не знал о таком грузе.
Задержанный на таможне Белоруссии водитель заявил, что не знал о взрывчатке
Комментарии
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Модест
Ну там из контекста читается, что дядька покупал себе по дешёвке фургон, почти переделанный в автодом. Он мог и не догадываться о начинке, замаскированной под утеплитель и антишумку. А после пересечения границы ему бы сделали предложение, от которого невозможно отказаться, вплоть до вентиляции черепа. Человек повёлся на выгоду и попал. Хотя возможны варианты. У людей на границе из ануса бриллианты и наркоту вытаскивают, а тут более полутонны пластита. Врял ли этот чел действительно догадывался, с чем имеет дело.
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5 час.
владимир рябченко
Машинка на полтонны тяжелее, а водила не заметил???
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3 час.
Татьяна Романова
Теперь с ним пусть батька разбирается.
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2 час.
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