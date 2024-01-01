ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Читалов
    снова сопли- англия должна давно утонуть- сразу все все поймут, стратегов нет- посмотрите на военноначальников- ни ра...Сивков указал на ...
  • Владимир Лосев
    Надо ли нам посольства других врагов в Москве, которые объявили открыто, что их цель - уничтожение России?Чешские педерасты...
  • Владимир Лосев
    Зачем России чешское посольство в Москве? (А наше в Праге?)Чешские педерасты...

После террористической атаки киевского режима в Белгороде, русские ракеты полетели в сторону Украины

После террористической атаки киевского режима в Белгороде, русские ракеты полетели в сторону Украины

Удар по детям в Белгороде корректировали. Чтобы точно попасть по малышам Военный волонтёр Алексей Живов отметил, что ВСУ устроили особую по подлости провокацию - били целенаправленно по женщинам и детям в центре Белгорода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх