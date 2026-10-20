Октябрьский районный суд Новосибирска 17 октября избрал меры пресечения четырём подросткам, обвиняемым в групповом избиении сверстника 12 октября на улице Бориса Богаткова: один заключён под стражу, трое — под домашний арест до 16 декабря 2026 года.