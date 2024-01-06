ВСУ получат машину разминирования на базе танка Т-55 от словацкой компании

Словацкая компания CSM Industry занимается производством специальных многофункциональных экскаваторов UDS на шасси Rheinmetall MAN, Tatra и Iveco и выпускает по финской лицензии бронетранспортеры Patria 8x8 AMV XP для вооруженных сил страны.
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