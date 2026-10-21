FIA обещает вернуть стандартную дистанцию гонок Ф1 в 2028 годуОткрытый источникFIA намерена сделать сокращение дистанции гонок Формулы 1 в 2027 году временной мерой, а не новым стандартом.
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