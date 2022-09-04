Юрист предупредил о возможном штрафе за цветы на балконе

Эксперт рассказал, в каких случаях россиян могут оштрафовать за выращивание цветов на балконе.Само выращивание цветов на балконе не наказуемо, но горшки, кашпо или ящики с землей, выступающие за пределы балкона, могут стать проблемой для владельца.