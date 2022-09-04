НТВ

1 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Так у россиян и зарплаты отличаются от британских.The Sun: российск...
  • Кламбер Спаниэль
    Если бы мне сказали, что я от мужчины не отличаюсь, я бы обиделась, женщины на убой это совсем радикально, Зеленский ...Военнообязанным ж...
  • zygmund nedialkow
    Поставленную задачу выполнят.Песков заявил о н...

Юрист предупредил о возможном штрафе за цветы на балконе

Юрист предупредил о возможном штрафе за цветы на балконе

Эксперт рассказал, в каких случаях россиян могут оштрафовать за выращивание цветов на балконе.Само выращивание цветов на балконе не наказуемо, но горшки, кашпо или ящики с землей, выступающие за пределы балкона, могут стать проблемой для владельца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх