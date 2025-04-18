📹❗️Продолжаются успешные наступательные действия ротно-тактических штурмовых подразделений 42-й МСД ГрВ "Днепр" на Ореховском операционном направлении Запорожского фронта.
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📹❗️Продолжаются успешные наступательные действия ротно-тактических штурмовых подразделений 42-й МСД ГрВ "Днепр" на Ореховском операционном направлении Запорожского фронта.