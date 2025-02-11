Из-за ужесточения требований к дипломам медиков могут вырасти цены в частных клиниках

А вот образовательный процесс будет намного лучше.На следующей неделе, 12 февраля, Госдума планирует рассмотреть во втором, а возможно, даже в третьем чтении законопроект о введении более строгих правил в области дополнительного профессионального медицинского образования, пишет портал "Деловой Петербург".