Этот надежный семейный японский кроссовер рекордно подешевел в России

Toyota Rush, привозимый в Россию по схеме параллельного импорта, сильно подешевел. За месяц его стоимость снизилась на внушительные 150 тысяч рублей, и теперь самый доступный вариант можно приобрести за 2,459 млн рублей.
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