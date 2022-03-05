Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lakmus
    Что значит: "украинские подразделения войдут на территорию РФ"? Они УЖЕ входили. Правда, спасаясь от ополченцев, и пр...Секретарь СНБО Ук...
  • юрий серебренников
    Паршин предатель!  Пошёл на х@й со своим обращением!«Мы молим бога о ...
  • Ирина Бачурина
    Не люблю рок , но скажу, она молодец , тоже молюсь за наших солдат !!!!Главное, чтобы со...

Правительство России может убрать часть госзакупок из публичного доступа

Правительство России может убрать часть госзакупок из публичного доступа

определять группы товаров и услуг, которые следует закупить без проведения конкурса. В том числе изменять условия контракта по обоюдному соглашению без штрафных санкций и корректировать доступность контрактов в публичной части сферы госзакупок.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх