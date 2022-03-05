Правительство России может убрать часть госзакупок из публичного доступа

определять группы товаров и услуг, которые следует закупить без проведения конкурса. В том числе изменять условия контракта по обоюдному соглашению без штрафных санкций и корректировать доступность контрактов в публичной части сферы госзакупок.
определять группы товаров и услуг, которые следует закупить без проведения конкурса. В том числе изменять условия контракта по обоюдному соглашению без штрафных санкций и корректировать доступность контрактов в публичной части сферы госзакупок.
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