Обильные дожди оживят экономику Индии

В Индии прогнозируют более интенсивные муссоны в этом году, что вселяет оптимизм в отношении того, что обильные дожди будут стимулировать урожайность и экономический рост, а также побудят правительство ослабить ограничения на экспорт пшеницы, риса и сахара.