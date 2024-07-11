В рамках национального проекта "Культура" в Татарстане будут открыты новые объекты культуры и отремонтированы старые

В Татарстане продолжаются масштабные работы по развитию культуры. По словам главы Министерства культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой, в 2024 году планируется открыть три новых объекта культуры и отремонтировать еще 15 существующих.
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