Fox News: Трамп предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что страна может стать 51-м американским штатом, если Оттава не решит проблемы с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией.