В Краснодаре полицейские устанавливают потерпевших от деятельности финансовой пирамиды

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.